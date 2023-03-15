Аналитик Юшков объяснил снижение цены нефти WTI до $70
- РИА Новости
Аналитик отметил, что цены на нефть снижаются вне зависимости от её сорта.
«Это связано с тем, что последние месяцы были определённые завышенные ожидания, когда Китай объявил о том, что снимает коронавирусные ограничения. Все ожидали, что он довольно быстро сможет нарастить объёмы потребления. Называли цифры, что он буквально за месяц сможет нарастить объёмы потребления на 2 млн баррелей в сутки. Но такого темпа восстановления рынка не произошло. И эти постепенные темпы роста спроса на нефть в Китае немного «остужают» рынок», — объяснил Юшков.
Он также обратил внимание на то, что в данный момент существуют определённые сложности с экономическим развитием в Евросоюзе и США. Они подтверждают данные о том, что их монетарные власти собираются поднимать процентные ставки.
«А это приводит к тому, что кредиты становятся более дорогими, меньше денег поступает на биржу и происходит меньше покупок на бирже, в том числе и фьючерсов на нефть. Когда спрос на фьючерсы снижается, снижается и цена», — добавил специалист.
По его мнению, темпы роста цены на нефть будут «более пологими, а не скачкообразными».
«В любом случае, я думаю, что во втором полугодии этого года цены будут выше, так как Китай будет наращивать объёмы потребления», — отметил аналитик.
Также, как пояснил Юшков, ко второму полугодию Соединённые Штаты и Евросоюз рассчитывали перейти к снижению ставок.
«То есть будет восстановление экономики США и Европы. Соответственно, спрос на нефть будет расти, и цена будет повышаться», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что цена барреля нефти WTI опустилась ниже $70.