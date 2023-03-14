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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 5 января

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Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE установилась на уровне ниже $78 за баррель впервые с 5 января.
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 5 января
  • Gettyimages.ru
  • © ahopueo

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В 21:08 мск цена Brent опускалась до $77,87 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле дешевел до $71,87 за баррель.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.

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