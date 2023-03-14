«Славнефть» увеличила добычу нефти на 22% за год

«Славнефть» увеличила добычу нефти на 22% в 2022 году по сравнению с 2021-м — до 12 млн т. Попутного газа добыто 836 млн куб. м (+34%).

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Ресурсную базу «Славнефть» нарастила на 215,5%.

В прошлом году компания открыла и поставила на баланс ГКЗ пять новых залежей нефти в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также введено в эксплуатацию 235 новых добывающих скважин.

Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.