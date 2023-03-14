«Славнефть» увеличила добычу нефти на 22% за год
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.
Ресурсную базу «Славнефть» нарастила на 215,5%.
В прошлом году компания открыла и поставила на баланс ГКЗ пять новых залежей нефти в Ханты-Мансийском автономном округе.
Также введено в эксплуатацию 235 новых добывающих скважин.
Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.