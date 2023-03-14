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На Кубани запустили программу по селекции крупного рогатого скота

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о старте программы по геномной селекции крупного скота молочных пород в регионе.
На Кубани запустили программу по селекции крупного рогатого скота
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

Об этом сообщает «Кубань 24».

По словам главы региона, проект рассчитан на шесть лет. Его реализуют совместно с фондом «Национальное интеллектуальное развитие», Курчатовским институтом и Кубанским аграрным университетом.

Он отметил, что основные этапы разработаны по принципам лучших мировых практик. Они позволяют определить продуктивность животного уже при рождении.

«Это поможет создать собственный высокопродуктивный генофонд пород, достигнуть показателей Стратегии развития Краснодарского края — к 2030 году производить 2,1 млн т молока ежегодно», — заключил Кондратьев.

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