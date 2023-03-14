Пермский край и Индия могут организовать совместное производство станков
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
В ходе визита российская делегация провела переговоры с руководством одной из крупнейших в Индии станкостроительных компаний. Последняя в настоящее время экспортирует в Россию порядка 500 станков, однако намерена расширять взаимодействие.
Стороны обсудили вопрос создания в Перми совместного производства станков и увеличение поставок оборудования.
Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.