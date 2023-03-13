Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель
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Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $79,87 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась до $73,78.
Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.