Экономист Беляев объяснил, почему курс доллара в ходе торгов опустился ниже 75 рублей
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По его словам, изменение курса связано с экономическими событиями, происходящими в США.
«Это и крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу», — объяснил Беляев.
Он также добавил, что это падение курса доллара — временное явление.
«В ближайшие два-три дня произойдёт восстановление до 75 рублей определённо, а может курс и вернётся к отметке 76 рублей за доллар», — заключил он.
Ранее курс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей.