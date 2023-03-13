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Экономист Беляев объяснил, почему курс доллара в ходе торгов опустился ниже 75 рублей

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов опустился ниже 75 рублей впервые с 1 марта текущего года.
Экономист Беляев объяснил, почему курс доллара в ходе торгов опустился ниже 75 рублей
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По его словам, изменение курса связано с экономическими событиями, происходящими в США.

«Это и крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу», — объяснил Беляев.

Он также добавил, что это падение курса доллара — временное явление.

«В ближайшие два-три дня произойдёт восстановление до 75 рублей определённо, а может курс и вернётся к отметке 76 рублей за доллар», — заключил он.

Ранее курс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей.

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