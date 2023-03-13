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Аналитики заявили, что россияне оформили вдвое меньше товарных кредитов в январе

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Специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ) выяснили, что количество новых POS-кредитов (выдаваемых на точках продаж) снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%.
Аналитики заявили, что россияне оформили вдвое меньше товарных кредитов в январе
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Об этом пишет «Российская газета».

За первый месяц 2023 года было выдано 298,4 тыс. товарных кредитов на 19,7 млрд рублей, тогда как годом ранее — 587,5 тыс. кредитов на 30 млрд рублей. При этом средний чек по POS-кредиту за год вырос на 29% — с 51 тыс. до 66 тыс. рублей.

По объёмам выдач товарных кредитов в пятёрку лидеров вошли Москва (22,7 тыс. кредитов на 2,16 млрд рублей), Московская область (19,9 тыс. кредитов на 1,68 млрд рублей), Петербург (14 тыс. кредитов на 1,05 млрд рублей), Краснодарский край (13,9 тыс. кредитов на 1,01 млрд рублей) и Татарстан (11 тыс. кредитов на 680 млн рублей).

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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