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Произошел сбой в работе приложений и сайта Росбанка

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Клиенты Росбанка могут сталкиваться с временными затруднениями в работе мобильных приложений, интернет-банка и сайта.
Произошел сбой в работе приложений и сайта Росбанка
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Napurí / EyeEm

«Росбанк отражает крупную DDoS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта», — цитирует ТАСС сообщение кредитной организации.

Отмечается, что в текущей ситуации продлена работа офисов.

Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

В декабре прошлого года мобильное приложение «Тинькофф Банка» работало со сбоями.

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