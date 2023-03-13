Произошел сбой в работе приложений и сайта Росбанка
- Gettyimages.ru
- © Juan Napurí / EyeEm
«Росбанк отражает крупную DDoS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта», — цитирует ТАСС сообщение кредитной организации.
Отмечается, что в текущей ситуации продлена работа офисов.
Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.
В декабре прошлого года мобильное приложение «Тинькофф Банка» работало со сбоями.