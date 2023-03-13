В Тюменской области индекс промышленного производства вырос на 4,7% в январе

В Тюменской области индекс промышленного производства за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Как отмечается, производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования — на 30,5%, лекарственных средств — на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 21,1%.

В обрабатывающем секторе индекс производства вырос на 10,1%. Показатели металлургов увеличились на 19,2%.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.