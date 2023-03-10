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Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию на рынке СПГ

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о ситуации на рынке СПГ.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию на рынке СПГ
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

«Цены в Европе в прошлом году были самыми высокими в мире, в результате всё предложение СПГ шло на европейский рынок. Спрос государств Евросоюза на СПГ был колоссальным», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Китай в 2023 году намерен нарастить закупки, поэтому любой европейский отказ от российских поставок может привести к дефициту предложения на мировом рынке и новому витку роста цен.

«Возможен следующий вариант: Еврокомиссия обяжет европейские энергокомпании не заключать новые энергетические контракты напрямую с Россией, но это политическое решение, а не экономическое», — отметил Юшков.

Он добавил, что многое зависит от нормативных актов ЕС, где будут прописаны конкретные условия.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии в области энергетики.

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