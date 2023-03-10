В Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по смене акционеров

Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но говорить о её завершении рано, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о её завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется», — сообщили в банке.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд.