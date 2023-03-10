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Эксперт Вильянов усомнился в возможности возникновения дефицита товаров в России из-за санкций

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Главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что из-за западных санкций и ухода известных брендов в России вряд ли возникнет дефицит каких-либо товаров.
Эксперт Вильянов усомнился в возможности возникновения дефицита товаров в России из-за санкций
  • РИА Новости

«Для дефицита я не вижу никаких причин, потому что при капитализме товар всегда найдёт дорогу к своему покупателю. И неважно, что какие-то бренды торжественно уходят с российского рынка. Их вполне можно заменить другими брендами», — заявил Вильянов.

По его словам, многие брендовые товары из массового сегмента зачастую изготавливаются на одном заводе и почти ничем не отличаются друг от друга.

Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.

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