Узнать больше

Аналитик Митрахович объяснил причины подрыва господства доллара в мировой торговле нефтью

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал публикации СМИ, в которых говорится, что антироссийские санкции США начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.
Аналитик Митрахович объяснил причины подрыва господства доллара в мировой торговле нефтью
  • Gettyimages.ru

Компании пытаются приспособиться к новым реалиям, используя альтернативные доллару валюты, отметил эксперт.

«Западные агентства писали, что сейчас используется совокупность валют в российской нефтяной торговле. Там есть по-прежнему и доллар, и российская валюта, там есть индийские рупии, китайские юани. Будем постепенно учиться работать с альтернативными валютами», — подчеркнул Митрохович.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить