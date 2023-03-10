Аналитик Митрахович объяснил причины подрыва господства доллара в мировой торговле нефтью

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал публикации СМИ, в которых говорится, что антироссийские санкции США начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.

Компании пытаются приспособиться к новым реалиям, используя альтернативные доллару валюты, отметил эксперт.

«Западные агентства писали, что сейчас используется совокупность валют в российской нефтяной торговле. Там есть по-прежнему и доллар, и российская валюта, там есть индийские рупии, китайские юани. Будем постепенно учиться работать с альтернативными валютами», — подчеркнул Митрохович.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.