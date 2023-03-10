Аналитик Митрахович объяснил причины подрыва господства доллара в мировой торговле нефтью
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Компании пытаются приспособиться к новым реалиям, используя альтернативные доллару валюты, отметил эксперт.
«Западные агентства писали, что сейчас используется совокупность валют в российской нефтяной торговле. Там есть по-прежнему и доллар, и российская валюта, там есть индийские рупии, китайские юани. Будем постепенно учиться работать с альтернативными валютами», — подчеркнул Митрохович.
Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.