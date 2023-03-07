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Экономист Чирков высказался о целесообразности инвестиций в юань

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал о роли юаня в российской экономике.
Экономист Чирков высказался о целесообразности инвестиций в юань
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  • © Bloomberg Creative

«В случае продолжения санкционного противостояния юань будет укреплять позиции, в объёме торгов на Московской бирже как минимум, это удобная валюта. Кроме того, многие банки, которые находятся под санкциями, ограничены в операциях с валютами недружественных государств, а использование юаня в этом плане предоставляет очень хорошую альтернативу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, с этой точки зрения юань может быть хорош для хранения сбережений.

«Но рекомендовать хранить большие суммы в какой-либо валюте: рубль, юань или евро, я бы не стал, потому что сбережения в деньгах должны покрывать потребление физлица на определённый горизонт: на три месяца, год или больше», — пояснил Чирков.

Как полагает эксперт, крупные сбережения лучше вкладывать в какие-либо альтернативные инструменты с большей доходностью.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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