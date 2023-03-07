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Экономист Адамидов высказался о перспективах сотрудничества России и ОАЭ

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Экономист Дмитрий Адамидов поделился своим прогнозом, касающимся перспектив сотрудничества России и ОАЭ.
Экономист Адамидов высказался о перспективах сотрудничества России и ОАЭ
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что Объединённые Арабские Эмираты «держат нормальные отношения» со всеми ведущими мировыми игроками — Индией, Китаем и США.

«Дирхам ОАЭ в африканских странах, особенно в восточной части континента, популярней юаня. Ещё одним положительным качеством эмиратской валюты является то, что её курс привязан к доллару», — сказал эксперт.

По его словам, это позволило России согласовать внедолларовые сделки с Индией, ориентированной на расчёты в американской валюте.

«Израильский шекель также напрямую привязан к доллару, но далеко не все страны мира готовы с ним работать, в отличие от дирхама ОАЭ, который можно использовать в качестве инвестиционного инструмента», — пояснил Адамидов.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии в области энергетики.

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