Экономист Адамидов высказался о перспективах сотрудничества России и ОАЭ
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что Объединённые Арабские Эмираты «держат нормальные отношения» со всеми ведущими мировыми игроками — Индией, Китаем и США.
«Дирхам ОАЭ в африканских странах, особенно в восточной части континента, популярней юаня. Ещё одним положительным качеством эмиратской валюты является то, что её курс привязан к доллару», — сказал эксперт.
По его словам, это позволило России согласовать внедолларовые сделки с Индией, ориентированной на расчёты в американской валюте.
«Израильский шекель также напрямую привязан к доллару, но далеко не все страны мира готовы с ним работать, в отличие от дирхама ОАЭ, который можно использовать в качестве инвестиционного инструмента», — пояснил Адамидов.
Ранее политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии в области энергетики.