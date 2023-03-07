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В ЦБ сообщили о быстром росте кредитов компаниям в юанях

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Банк России фиксирует быстрый рост кредитов компаниям в юанях.
В ЦБ сообщили о быстром росте кредитов компаниям в юанях
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом говорится в материалах регулятора.

«Кредитование в китайской валюте быстро растёт», — приводит текст документа РИА Новости.

При этом отмечается, что доля таких кредитов пока незначительна и составляет около 1% портфеля.

24 февраля курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей впервые с 29 апреля 2022 года.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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