Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос на 25,9%
- Legion-Media
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Экспорт из Китая в Россию за два месяца 2023 года увеличился на 19,8% и составил около $15,03 млрд.
Импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно $18,65 млрд.
Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.