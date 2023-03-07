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Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос на 25,9%

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Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос в годовом исчислении на 25,9%, превысив $33,68 млрд.
Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос на 25,9%
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца 2023 года увеличился на 19,8% и составил около $15,03 млрд.

Импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно $18,65 млрд.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.

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