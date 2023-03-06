Bloomberg: МИД Эстонии призвал ЕС снизить в марте потолок цен на нефть из России до $30

Странам Европейского союза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Bloomberg.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, необходимо установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить России получить дополнительную выгоду.

Рейнсалу отметил, что снижение потолка стоимости нефти из России на 50% стало бы правильным шагом.

Глава ведомства также сообщил о необходимости продолжать «дружеское давление» на соседние с Россией страны.

Ранее председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что установленный западными странами лимит цен на нефтепродукты из России создал множество сложностей для работы энергетических рынков.