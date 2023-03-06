«Ъ»: китайская валюта опередила американскую на российских торгах

По итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчётом «завтра») стал юань, который обогнал доллар США.

Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам оценки данных Московской биржи.

За месяц объём торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., что на треть выше показателя января.

В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар — 87,6%, евро — 11,9%, юань — 0,32%.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.