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Аналитик Юшков спрогнозировал рост цены на газ в Европе ближе к лету

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Полина Полетаева
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым цена газа в Европе опустилась ниже $500 за тысячу кубометров.

«Зима была очень тёплой. Получалось, что во многих странах Европы температура за всю зиму не опускалась даже ниже нуля, поэтому потребление газа, накопленного в подземных хранилищах для отопления, было небольшим. А значит, остатки в хранилищах довольно большие. Это успокаивает европейский рынок», — объяснил Юшков.

Он также отметил, что на процесс снижения цен повлияла деиндустриализация.

«Предприятия либо продолжают сокращать своё производство, либо вообще закрываются, потому что становятся неконкурентоспособными», — рассказал аналитик.

Согласно его прогнозу, относительно низкими цены на газ будут в течение первого полугодия, а ближе к лету начнут расти.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021 года.

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