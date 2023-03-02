Силуанов заявил о стремлении сохранить бюджетный баланс

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал RT о стремлении сохранить бюджетный баланс.

«Мы должны выстроить такую систему... чтобы никакие санкции, никакие внешние воздействия, которые предпринимаются со стороны недружественных стран, не повлияли на наши планы. Это касается в первую очередь бюджетных планов. Это касается и наших производственных проектов, наших компаний», — заявил он.

По его словам, для этого нужно обеспечить финансовую устойчивость и финансовую независимость.

«Мы здесь должны проводить бюджетную политику... таким образом, чтобы иметь, с одной стороны, запас прочности, а с другой стороны, реагировать на внешние вызовы таким образом, чтобы сохранять бюджетный баланс, который бы позволял профинансировать, с одной стороны, все наши социальные и инфраструктурные программы, а с другой стороны, не нарушив, в общем, макроэкономическую стабильность», — отметил глава Минфина.

Силуанов отметил, что трёхлетний бюджет России предусматривает в 2025 году выход к сбалансированному бюджету.

«У нас будет сбалансированный бюджет на первичном уровне. То есть без процентных расходов. Доходы будут равны расходам. И это очень важно с точки зрения того, что мы видим целью нашей финансовой бюджетной политики... макростабильность, обеспечение, баланс и выполнение всех наших обязательств, в первую очередь социального плана, которые мы взяли перед нашими гражданами. Вот это очень важно», — заключил глава ведомства.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете страны на 2023—2025 годы.