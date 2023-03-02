Специалист по инвестициям Фёдоров дал советы начинающим инвесторам

Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Фёдоров рассказал, на что нужно обратить внимание начинающим инвесторам.

«В ситуации с инвестициями — как с займами: чтобы понять, стоит ли начинать, нужно тщательно изучить личную финансовую картину конкретного человека. Если в случае кредитных обязательств такой анализ проводит банк, то в вопросе инвестиций можно надеяться только на собственную адекватную оценку», — поделился эксперт с «Известиями».

Фёдоров подчеркнул, что размер дохода должен быть достаточным для покрытия повседневных потребностей и расходов.

«Если при вычете из ваших доходов расходов образуется некая дельта, то это уже первый шаг на пути к статусу инвестора», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.