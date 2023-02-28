Аналитик Мейнхард прокомментировал динамику цен на нефть

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.

«Прогноз является вполне реалистичным, так как снижение реальной добычи сырой нефти на 1,1 млн баррелей в сутки картелем ОПЕК+, а также сокращение добычи на 500 тыс. баррелей со стороны нефтяников из РФ изымает 1,6 млн баррелей нефти в сутки из оборота, что будет являться основополагающим фактором, поддерживающим уровень цен», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем, отметил эксперт, росту стоимости нефти препятствует расконсервация национального нефтяного запаса в США.

Ранее сообщалось, что в «Газпром нефти» прогнозируют цену нефти в 2023 году в пределах $80—110 за баррель.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.