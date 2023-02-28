Аналитик Юшков прокомментировал рост спроса на СПГ в Китае

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о росте спроса на СПГ в Китае.

«В 2022 году Китай «подарил», прежде всего всему западному миру, передышку. Китай проповедовал политику нулевой терпимости к ковиду: как только кто-то заболевал, он закрывал улицы, районы, целые провинции на карантин, и от этого люди не перемещались, многие фабрики не работали, товары не перемещались и потребление энергии снижалось», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Юшков, в настоящее время Китай вступает в конкуренцию за энергоносители.

«В январе и в феврале большая часть мирового СПГ ушла именно на азиатские рынки, потому что там восстанавливает потребление Китай, то есть он уже оттягивает на себя СПГ», — пояснил эксперт.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.

«В пользу европейцев сыграла тёплая зима, но расслабляться им не стоит — главный вопрос: что будет дальше. Странам ЕС летом придётся закупать сырьё для заполнения ПХГ к следующему отопительному сезону и конкурировать на рынке с Китаем», — добавил эксперт.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал развитие атомной энергетики в КНР.