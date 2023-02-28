Специалист Пикин прокомментировал ситуацию в российской нефтяной отрасли

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Россия смогла сохранить объёмы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и ЕС.

«Ключевым моментом для отрасли были не потолки, а эмбарго — невозможность поставлять традиционным покупателям, сначала США, потом Евросоюз в конце года. Это было ключевым вызовом для отрасли», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, с этим вызовом Россия справилась в части сохранения физических объёмов.

«Мы вызовы преодолели, дальше просто идёт отшлифовка логистики, схем, которые используются», — отметил Пикин.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.