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Специалист Островский спрогнозировал курс рубля на ближайшую неделю

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.
Специалист Островский спрогнозировал курс рубля на ближайшую неделю
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  • © Bloomberg Creative

«Техническая картина графика показывает, что пара доллар — рубль должна опуститься до уровня 73—73,5 рубля для завершения коррекции. Фундаментально такому движению может способствовать распродажа иностранной валюты и активов со стороны банков, подпавших под десятый пакет санкций», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в ближайшие дни Минфин сообщит, какую сумму юаней будут продавать в следующем месяце по бюджетному правилу. Как отметил эксперт, эти события могут оказать поддержку рублю.

Вместе с тем, считает Островский, налоговые выплаты закончатся, а банки до конца недели могут успеть завершить все операции с иностранной валютой.

«В результате курс рубля к доллару либо с текущих отметок, либо после похода к уровню в 73 рубля вновь продолжит снижаться и переместится в диапазон 76—78 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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