Специалист Островский спрогнозировал курс рубля на ближайшую неделю

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.

«Техническая картина графика показывает, что пара доллар — рубль должна опуститься до уровня 73—73,5 рубля для завершения коррекции. Фундаментально такому движению может способствовать распродажа иностранной валюты и активов со стороны банков, подпавших под десятый пакет санкций», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в ближайшие дни Минфин сообщит, какую сумму юаней будут продавать в следующем месяце по бюджетному правилу. Как отметил эксперт, эти события могут оказать поддержку рублю.

Вместе с тем, считает Островский, налоговые выплаты закончатся, а банки до конца недели могут успеть завершить все операции с иностранной валютой.

«В результате курс рубля к доллару либо с текущих отметок, либо после похода к уровню в 73 рубля вновь продолжит снижаться и переместится в диапазон 76—78 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.