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BP прекращает публикацию Статистического обзора мировой энергетики

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BP прекращает публиковать Статистический обзор мировой энергетики и передаёт контрольный отчёт Институту энергетики.
BP прекращает публикацию Статистического обзора мировой энергетики
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Как заявили в ВР, цель отказа — освободить время и ресурсы для того, чтобы сфокусироваться на переводе нефтегазовой компании на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродную энергетику.

Сбор данных для отчёта продолжит осуществлять Центр исследований и политики в области экономики энергетики при Университете Хериот-Уотт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» заявил, что этой зимой странам Европы повезло с тёплой погодой.

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