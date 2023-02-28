BP прекращает публикацию Статистического обзора мировой энергетики

BP прекращает публиковать Статистический обзор мировой энергетики и передаёт контрольный отчёт Институту энергетики.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Как заявили в ВР, цель отказа — освободить время и ресурсы для того, чтобы сфокусироваться на переводе нефтегазовой компании на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродную энергетику.

Сбор данных для отчёта продолжит осуществлять Центр исследований и политики в области экономики энергетики при Университете Хериот-Уотт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» заявил, что этой зимой странам Европы повезло с тёплой погодой.