Аналитик Юшков прокомментировал поставки нефтепродуктов из России в страны Северной Африки

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что страны Северной Африки покупают российскую нефть как для внутреннего рынка, так и для перепродажи в Европу.

«Нефтяной рынок Африки не такой большой, как в Индии и Китае, но он стремительно растёт. Однако для существенного наращивания объёмов экспорта российских нефтепродуктов в этот регион потребуется немало времени, поскольку в Африке большие сложности с логистикой и контрактами, меньше трейдеров и отработанных схем, чем в Европе и Азии», — сказал он в беседе с РИАМО.

Как пояснил Юшков, в целом специфика нефтяного рынка Африки заключается в том, что свою сырую нефть страны континента продают, а готовое топливо закупают, так как нефтеперерабатывающая инфраструктура там развита очень слабо.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.