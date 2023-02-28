В 2024 году в Приморском крае планируют открыть крупнейший в России «сухой порт»

В Приморье построят Транспортно-логистический центр «Артём», который может стать крупнейшим «сухим портом» в России.

Об этом сообщает ИА «PrimaMedia» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Транспортно-логистический центр в Артёме станет крупнейшим «сухим портом» в России, предоставляющим грузовладельцам логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. Он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока», — отметил гендиректор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Ранее URA.RU передавало, что Челябинская область вошла в топ-10 субъектов России по росту оборота оптовой торговли в 2022 году.