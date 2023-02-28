Узнать больше

В 2024 году в Приморском крае планируют открыть крупнейший в России «сухой порт»

Короткая ссылка
В Приморье построят Транспортно-логистический центр «Артём», который может стать крупнейшим «сухим портом» в России.
В 2024 году в Приморском крае планируют открыть крупнейший в России «сухой порт»
  • Gettyimages.ru
  • © Wissanu Sirapat / EyeEm

Об этом сообщает ИА «PrimaMedia» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Транспортно-логистический центр в Артёме станет крупнейшим «сухим портом» в России, предоставляющим грузовладельцам логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. Он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока», — отметил гендиректор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе. 

Ранее URA.RU передавало, что Челябинская область вошла в топ-10 субъектов России по росту оборота оптовой торговли в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить