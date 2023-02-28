В Москве предприниматели заключили более 18 тысяч контрактов с помощью торгового бота

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприниматели Москвы с октября 2022 года заключили 18,2 тыс. контрактов с использованием сервиса автоматических ставок на портале поставщиков.

Об этом информирует «Москва 24».

Торговый бот запустили на портале поставщиков в октябре прошлого года, чтобы упростить участие в котировочных сессиях. Сервис помогает оптимизировать работу: экономить ресурсы и участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно.

За несколько месяцев с помощью бота заключили 18,2 тыс. контрактов на общую сумму 2 млрд рублей.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.