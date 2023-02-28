В Москве предприниматели заключили более 18 тысяч контрактов с помощью торгового бота
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Об этом информирует «Москва 24».
Торговый бот запустили на портале поставщиков в октябре прошлого года, чтобы упростить участие в котировочных сессиях. Сервис помогает оптимизировать работу: экономить ресурсы и участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно.
За несколько месяцев с помощью бота заключили 18,2 тыс. контрактов на общую сумму 2 млрд рублей.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.