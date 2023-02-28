В центре Петербурга увеличилось количество кофеен и ресторанов
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Об этом пишет «МК в Питере».
Аналитики подсчитали, что 38% помещений на Невском занимают кафе, рестораны и кондитерские. Самый внушительный прирост показали продуктовые: их количество выросло в четыре раза — с четырёх до 16.
Также новых кофеен и пекарен стало вдвое больше, а доля фастфуда сократилась — из десяти заведений осталось шесть.
Спрос на помещения в стрит-ретейле в центре Петербурга остался стабильным. Аналитики полагают, что в 2023 году ряд отечественных брендов продолжит расширение в городе.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.