Узнать больше

В центре Петербурга увеличилось количество кофеен и ресторанов

Короткая ссылка
По данным консалтинговой компании Nikoliers, количество кофеен и пекарен на Невском проспекте Санкт-Петербурга за последние шесть лет выросло на 66 — до 284.
В центре Петербурга увеличилось количество кофеен и ресторанов
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Gdovskaia / EyeEm

Об этом пишет «МК в Питере».

Аналитики подсчитали, что 38% помещений на Невском занимают кафе, рестораны и кондитерские. Самый внушительный прирост показали продуктовые: их количество выросло в четыре раза — с четырёх до 16.

Также новых кофеен и пекарен стало вдвое больше, а доля фастфуда сократилась — из десяти заведений осталось шесть.

Спрос на помещения в стрит-ретейле в центре Петербурга остался стабильным. Аналитики полагают, что в 2023 году ряд отечественных брендов продолжит расширение в городе.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить