В центре Петербурга увеличилось количество кофеен и ресторанов

По данным консалтинговой компании Nikoliers, количество кофеен и пекарен на Невском проспекте Санкт-Петербурга за последние шесть лет выросло на 66 — до 284.

Об этом пишет «МК в Питере».

Аналитики подсчитали, что 38% помещений на Невском занимают кафе, рестораны и кондитерские. Самый внушительный прирост показали продуктовые: их количество выросло в четыре раза — с четырёх до 16.

Также новых кофеен и пекарен стало вдвое больше, а доля фастфуда сократилась — из десяти заведений осталось шесть.

Спрос на помещения в стрит-ретейле в центре Петербурга остался стабильным. Аналитики полагают, что в 2023 году ряд отечественных брендов продолжит расширение в городе.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.