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Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Польшу

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о ситуации с поставками российской нефти в Польшу.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Польшу
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«В реальности остановка поставок произошла из-за самой Польши. Поляки весь 2022 год говорили, что с 1 января ещё прекратят закупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», и призывали к этому же немцев», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, в результате немецкая сторона отказалась закупать российскую нефть по «Дружбе», а Польша продолжила.

«Они просто перестали подавать заявки на прокачку к себе нефти и, соответственно, оплачивать эту прокачку, и всё начинают валить на Россию», — пояснил Юшков.

Он добавил, что в реальности Польша не соблюла все бюрократические процедуры, не подала заявку на прокачку и не оплатила услуги по транспортировке.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.

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