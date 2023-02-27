Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Польшу
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«В реальности остановка поставок произошла из-за самой Польши. Поляки весь 2022 год говорили, что с 1 января ещё прекратят закупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», и призывали к этому же немцев», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил эксперт, в результате немецкая сторона отказалась закупать российскую нефть по «Дружбе», а Польша продолжила.
«Они просто перестали подавать заявки на прокачку к себе нефти и, соответственно, оплачивать эту прокачку, и всё начинают валить на Россию», — пояснил Юшков.
Он добавил, что в реальности Польша не соблюла все бюрократические процедуры, не подала заявку на прокачку и не оплатила услуги по транспортировке.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.