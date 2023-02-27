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Специалист Митрахович рассказал о перспективах энергетической системы ФРГ

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович поделился своим мнением относительно перспектив энергетической системы ФРГ.
Специалист Митрахович рассказал о перспективах энергетической системы ФРГ
  • AP
  • © Martin Meissner

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в Германии нужно заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии, способные дублировать возобновляемые источники энергии, когда нет соответствующих погодных условий. Альтернативой эксперт считает создание зелёного водорода в масштабных объёмах.

«Так что без создания систем накопления энергии либо зелёного водорода, который будет тоже выступать в качестве системы хранения энергии, до этого времени сказать о полном таком энергопереходе будет невозможно», — сказал Митрахович.

По его словам, необходимая для модернизации сумма колоссальна.

Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.

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