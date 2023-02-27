Специалист Митрахович рассказал о перспективах энергетической системы ФРГ
- AP
- © Martin Meissner
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в Германии нужно заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии, способные дублировать возобновляемые источники энергии, когда нет соответствующих погодных условий. Альтернативой эксперт считает создание зелёного водорода в масштабных объёмах.
«Так что без создания систем накопления энергии либо зелёного водорода, который будет тоже выступать в качестве системы хранения энергии, до этого времени сказать о полном таком энергопереходе будет невозможно», — сказал Митрахович.
По его словам, необходимая для модернизации сумма колоссальна.
Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.