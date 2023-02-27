Минфин предлагает запретить размещать средства ФНБ в долговых обязательствах за рубежом

Минфин России предложил не размещать средства Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств и финорганизаций.

Как пишет ТАСС, об этом следует из проекта постановления правительства России. Документ подготовлен Минфином России.

Предлагается приостановить до 1 января 2024 года действие пункта 1.2 постановления правительства России от 19 января 2008 года, которым допускается размещение части средств ФНБ в долговых обязательствах иностранных государств и финансовых организаций.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее сообщил, что ликвидная часть ФНБ на данный момент составляет примерно 6 трлн рублей.