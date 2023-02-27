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В 2022 году в Москве одобрили строительство 24 производственных объектов

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Строительство 24 производственных объектов площадью 295,8 тыс. кв. м одобрили в Москве в 2022 году.
В 2022 году в Москве одобрили строительство 24 производственных объектов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В результате в Москве появятся предприятия лёгкой, автомобилестроительной, машиностроительной, строительной, химической и других отраслей», — сообщил он.

Также планируется построить предприятия по выпуску лекарственных средств, мясных изделий, напольного покрытия, строительных товаров и другой продукции.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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