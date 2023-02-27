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Специалист банка Скобин посоветовал внимательно читать условия договора кредитования

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Ведущий специалист Тинькофф Банка Владислав Скобин рассказал, что иногда в банковских договорах могут скрываться невыгодные для клиента условия, напечатанные мелким шрифтом.
Специалист банка Скобин посоветовал внимательно читать условия договора кредитования
  • РИА Новости

«Что касается рисков и уловок, заёмщики должны знать о возможности скрытых комиссий и сборов, которые могут быстро накапливаться. Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию», — посоветовал Скобин в беседе с URA.RU.

По его словам, некоторые кредитные организации также могут предлагать низкую начальную процентную ставку, которая будет увеличиваться через определённый период времени.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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