Небензя: Европа после отказа от дешёвой энергии из России стала колоссом на глиняных ногах
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Дипломат отметил, что европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счёт государственных субсидий и дотаций.
«А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировались прежде всего на российских дешёвых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим «колоссом на глиняных ногах» и энергоёмкие производства потянулись за океан к радости «старшего брата», — цитирует его РИА Новости.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.