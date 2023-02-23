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Небензя: Европа после отказа от дешёвой энергии из России стала колоссом на глиняных ногах

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Европа, потеряв дешёвые энергоносители из России, превратилась в колосса на глиняных ногах, её энергоёмкие производства начали склоняться к переезду за океан, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Европа после отказа от дешёвой энергии из России стала колоссом на глиняных ногах
  • AP
  • © John Minchillo

Дипломат отметил, что европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счёт государственных субсидий и дотаций.

«А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировались прежде всего на российских дешёвых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим «колоссом на глиняных ногах» и энергоёмкие производства потянулись за океан к радости «старшего брата», — цитирует его РИА Новости.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

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