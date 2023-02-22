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Специалист Зельцев спрогнозировал коррекцию курса доллара в марте

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по курсу валют в марте.
Специалист Зельцев спрогнозировал коррекцию курса доллара в марте
  • РИА Новости

В беседе с РИАМО он выразил мнение, что ожидается коррекция американской валюты в сторону 72 рублей, евро — к 77. Курс юаня может составить в районе 10,5 рублей.

Как отметил Зельцев, встреча политического руководства Китая и России подчёркивает тесные связи двух стран.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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