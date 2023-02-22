Специалист Зельцев спрогнозировал коррекцию курса доллара в марте
- РИА Новости
В беседе с РИАМО он выразил мнение, что ожидается коррекция американской валюты в сторону 72 рублей, евро — к 77. Курс юаня может составить в районе 10,5 рублей.
Как отметил Зельцев, встреча политического руководства Китая и России подчёркивает тесные связи двух стран.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.