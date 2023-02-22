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В ТПП рассказали о перспективах развития партнёрских отношений России и Индонезии

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Представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.
В ТПП рассказали о перспективах развития партнёрских отношений России и Индонезии
  • РИА Новости

В настоящее время есть уникальный шанс переосмыслить будущую конфигурацию российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индонезией за счёт масштабного вовлечения в этот процесс российского среднего бизнеса и регионов, поделился он в интервью с ФБА «Экономика сегодня».

«В этих целях необходимо повышать информированность бизнеса обеих стран за счёт соответствующих деловых мероприятий и участия в выставочно-конгрессной деятельности», — добавил эксперт, отметив, что такой подход позволит более точно определить потребности рынка.

Ранее портал Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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