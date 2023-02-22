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В Оренбуржье направили более 84 млрд рублей на социальную сферу в 2022 году

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В 2022 году итоговые доходы Оренбургской области составили 142,9 млрд рублей, расходы — 139,1 млрд рублей. Взятые на себя регионом социальные обязательства были выполнены в полном объёме.
В Оренбуржье направили более 84 млрд рублей на социальную сферу в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Лидирующую роль в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета играют налоги на прибыль организаций — 38%, доходы физлиц — 26% и имущество организаций — 14%.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 41,6 млрд рублей.

В 2022 году на мероприятия нацпроектов направили 22,2 млрд рублей. 

«Наибольшее количество средств — 84,8 млрд рублей — вложили в социальную сферу: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную политику», — сообщил губернатор области Денис Паслер.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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