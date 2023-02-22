Казахстан начнёт отправку нефти по «Дружбе» в Германию в ближайшее время

Казахстан в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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Его слова приводит РИА Новости. Он выразил надежду, что поставки могут начаться 22 февраля. «Очень сильно надеюсь, что пойдёт сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги», — сказал министр. Акчулаков отмечал, что российская сторона поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. «Транснефть» ранее получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале.