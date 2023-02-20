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РЖД сократили до 45 суток глубину продаж билетов на некоторые поезда

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РЖД сократили глубину продаж билетов до 45 суток на некоторые поезда отправлением с 17 мая, это связано с масштабными работами по реконструкции инфраструктуры.
РЖД сократили до 45 суток глубину продаж билетов на некоторые поезда
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда. В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы», — сообщила компания, её цитирует РИА Новости.

Как стало известно ранее, в 2022 году компания «РЖД» установила рекорд по перевозкам контейнеров, было отправлено 6,521 млн TEU.

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