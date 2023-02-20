РЖД сократили до 45 суток глубину продаж билетов на некоторые поезда
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«Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда. В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы», — сообщила компания, её цитирует РИА Новости.
Как стало известно ранее, в 2022 году компания «РЖД» установила рекорд по перевозкам контейнеров, было отправлено 6,521 млн TEU.