РЖД сократили до 45 суток глубину продаж билетов на некоторые поезда

РЖД сократили глубину продаж билетов до 45 суток на некоторые поезда отправлением с 17 мая, это связано с масштабными работами по реконструкции инфраструктуры.

«Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда. В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы», — сообщила компания, её цитирует РИА Новости.

Как стало известно ранее, в 2022 году компания «РЖД» установила рекорд по перевозкам контейнеров, было отправлено 6,521 млн TEU.