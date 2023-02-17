В ЦБ России заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«За месяц потребительские цены выросли на 0,84%. С поправкой на сезонность прирост цен вновь увеличился — до 0,39%», — отметили ЦБ.
Поясняется, что отчасти повышение было связано с ускорением удорожания плодоовощной продукции.
«Однако и без учёта основных волатильных компонентов прирост цен (с поправкой на сезонность) был выше, чем в октябре — декабре 2022 года», — указал регулятор.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что Банк России продлит после 9 марта ограничения на снятие иностранной валюты.