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В ЦБ России заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%

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В российском Центробанке заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%.
В ЦБ России заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«За месяц потребительские цены выросли на 0,84%. С поправкой на сезонность прирост цен вновь увеличился — до 0,39%», — отметили ЦБ.

Поясняется, что отчасти повышение было связано с ускорением удорожания плодоовощной продукции.

«Однако и без учёта основных волатильных компонентов прирост цен (с поправкой на сезонность) был выше, чем в октябре — декабре 2022 года», — указал регулятор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что Банк России продлит после 9 марта ограничения на снятие иностранной валюты.

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