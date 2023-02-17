В ЦБ России заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%

В российском Центробанке заявили, что потребительские цены в январе выросли на 0,84%.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«За месяц потребительские цены выросли на 0,84%. С поправкой на сезонность прирост цен вновь увеличился — до 0,39%», — отметили ЦБ.

Поясняется, что отчасти повышение было связано с ускорением удорожания плодоовощной продукции.

«Однако и без учёта основных волатильных компонентов прирост цен (с поправкой на сезонность) был выше, чем в октябре — декабре 2022 года», — указал регулятор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что Банк России продлит после 9 марта ограничения на снятие иностранной валюты.