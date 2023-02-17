Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80—90 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80—90 за баррель.

Как отметил специалист, 23 февраля будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за четвёртый квартал 2022 года.

«Если они выйдут с отклонением от прогноза — может резко измениться стоимость американского доллара, что автоматически отразится и на нефтяных котировках, так как нефть на мировом рынке котируется в долларах», — рассказал Чернов.

По его словам, если ВВП США вырастет выше прогнозов, то нефть подешевеет, если ниже —подорожает.

Он отметил, что волатильность котировок будет зависеть от того, насколько сильно данные «отклонятся от прогнозов».

«Однако для нефтяных цен это, скорее, краткосрочный фактор влияния, а среди долгосрочных остаётся ожидание увеличения спроса со стороны Китая и сокращения нефтедобычи в России. На текущей неделе МЭА повысило оценку спроса на нефть в 2023 году на 94 тыс. б/с, от открытия экономики Китая ожидается увеличение спроса на 900 тыс. б/с, а ОПЕК понизила прогноз по росту нефтедобычи стран вне организации. Но пока соотношение спроса и предложения на рынке не меняется, котировки, вероятно, продолжат торги в диапазоне $80—90 за баррель Brent», — заключил аналитик.

Ранее стало известно о том, что потолок цен на нефть укрепил российскую экономику и негативно сказался на экономике стран Запада.