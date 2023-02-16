Депутат Аксаков заявил, что финансовая система России справилась со всеми вызовами
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В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что создаются новые механизмы цифровых расчётов, защищающие от давления не только российские компании, но и дружественные страны.
По словам Аксакова, платежи и расчёты между отечественными банками идут без ограничений. Более 70 зарубежных организаций из 12 стран подписали соглашения с российским аналогом системы SWIFT.
«Мы думаем, что к концу года будет осуществляться большой объём оборота с использованием цифровых рублей, при этом нужно развивать инфраструктуру и создавать условия, чтобы цифровой рубль был удобным средством платежа. Я думаю, что крупнейшие наши банки к этому готовы», — добавил депутат.
Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.