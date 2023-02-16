Депутат Аксаков заявил, что финансовая система России справилась со всеми вызовами

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отечественная финансовая система справилась со всеми вызовами.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что создаются новые механизмы цифровых расчётов, защищающие от давления не только российские компании, но и дружественные страны.

По словам Аксакова, платежи и расчёты между отечественными банками идут без ограничений. Более 70 зарубежных организаций из 12 стран подписали соглашения с российским аналогом системы SWIFT.

«Мы думаем, что к концу года будет осуществляться большой объём оборота с использованием цифровых рублей, при этом нужно развивать инфраструктуру и создавать условия, чтобы цифровой рубль был удобным средством платежа. Я думаю, что крупнейшие наши банки к этому готовы», — добавил депутат.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.