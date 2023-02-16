Агропромышленная выставка «АгроЭкспоКрым» открылась в Симферополе

В Симферополе прошла церемония открытия ХI Международной агропромышленной выставки «АгроЭкспоКрым».

В рамках мероприятия между Минсельхозом Крыма и ООО «Комбайновый завод» было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает ИА SevastopolMedia.

В 2023 году планируется поставка сельхозтехники аграриям республики: это зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки, тракторы, адаптеры.

Также планируются совместные с аграриями семинары, форумы, «круглые столы» и другие мероприятия, посвящённые развитию АПК республики.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит около 16 млн рублей на развитие событийного туризма по госпрограмме.