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Губернатор Московской области Воробьёв назвал ЛиАЗ стабильно работающим предприятием

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе Ликинского автобусного завода (ЛиАЗа).
Губернатор Московской области Воробьёв назвал ЛиАЗ стабильно работающим предприятием

Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Мы здесь, потому что это наше предприятие, предприятие стабильно работающее, а самое главное — принимающее на себя разные вызовы. «Группа ГАЗ», как известно, имеет патриотически настроенного владельца, который стремится и команду подобрать инновационную, и автобус сделать такой, чтобы он работал надёжно... Мы много автобусов покупаем. Регион растёт — автобусы малого класса и большого, и среднего нужны», — сказал Воробьёв.

Ранее URA.RU передавало, что пермское предприятие «Изуран» увеличило объём выпуска деталей для тракторов и комбайнов, заменяющих иностранные аналоги.

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