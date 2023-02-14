Специалист Белогорьев прокомментировал динамику поставок российского газа

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, высказался о ситуации с трубопроводными поставками российского газа.

«В целом трубопроводные поставки российского газа в Европу (без учёта Турции) в январе — феврале достигли нового исторического минимума. По данным ENTSOG, в январе 2023 года в страны ЕС и бывшей Югославии было экспортировано лишь 1480,5 млн куб. м российского газа (-34,9% к декабрю), или 47,7 млн куб. м в сутки», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Белогорьева, у такой динамики может быть три объяснения: политическая ситуация, сокращение общего спроса на газ и ценовая конкуренция со спотовым рынком.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.