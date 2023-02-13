Аналитик Антонов посоветовал инвестировать в российские акции и золотые монеты

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что на фоне нестабильности мировой экономики и геополитического обострения российская валюта остаётся самым безопасным инструментом для хранения и приумножения средств.

Токсичные валюты, включая доллары и евро, несут существенные риски оказаться без денег, поделился он с Life.ru.

Эксперт отметил, что, помимо депозитов, в крупных банках для вложения сбережений можно рассмотреть акции российских первоклассных компаний с привлекательной дивидендной историей. Так, по его словам, дивиденды в нефтегазовом секторе уверенно превышают 10%.

«Золотые инвестиционные монеты являются надёжным долгосрочным инвестиционным инструментом, до 5% инвестиционного портфеля стоит уделить им. Биткоин с начала года подорожал почти на 40%. При грамотной и взвешенной инвестиционной стратегии стоит инвестировать 3—5% из имеющихся свободных средств в криптовалюты при растущем тренде на крипторынке», — убеждён Антонов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.